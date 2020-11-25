الأربعاء 25-11-2020
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الأربعاء، 25-11-2020 04:36 م

تعميم من قاضي القضاة إلى رؤساء المحاكم الشرعية

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الوكيل الاخباري - أوعز قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها في ضوء عودة العمل في المحاكم الشرعية.
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وأكد في تعميم أرسله إلى رؤساء المحاكم الشرعية، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة أثناء فترة عمل المحاكم لإنجاز القضايا.

وقال إنه جرى نشر مواعيد الجلسات على موقع الدائرة كما نص أمر الدفاع 21، داعيا أصحاب القضايا للاطلاع على الموقع الإلكتروني للدائرة لمعرفة مواعيد جلسات القضايا الخاصة بهم، والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة.

وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات والبروتوكول الصحي المتبع في المحاكم الشرعية؛ للحفاظ على سلامة المراجعين والكادر الوظيفي من انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا.

وكان أمر الدفاع رقم 21 نص على إيقاف العمل في المحاكم الشرعية حتى 24 تشرين الثاني.

 




 

 


 

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