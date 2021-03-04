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الخميس، 04-03-2021 06:32 م

تعميم من محافظ اربد بشأن تطبيق أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - عمم محافظ إربد رضوان العتوم على الحكام الإداريين في ألوية المحافظة، اليوم الخميس، بتشديد الرقابة على اجراءات مراسم الجنائز، نظرا لملاحظة الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين فيها في الآونة الأخيرة.
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وقال المحافظ العتوم، في تعميمه "إن المشاركة بأعداد كبيرة في الجنائز اصبحت من الاسباب المؤدية لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، بسبب ضيق أماكن التواجد والتجمع وعدم الالتزام بكامل تعليمات الوقاية وضبط العدوى".

وشدد على الحكام الإداريين، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة تنفيذا لأوامر الدفاع السارية للحد من مستوى انتشار الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مذكرا بأن العدد الأقصى المسموح به في المشاركة بتشييع الجنائز هو 20 شخصا.

 




 

 


 

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