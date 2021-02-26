الجمعة 26-02-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 26-02-2021 08:38 م

تعميم من مركز إدارة الأزمات بشأن الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - عمّم مركز إدارة الأزمات بشأن الحظر الشامل الذي أقرته الحكومة الأربعاء الماضي، حيث أكد المركز على أنه الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الاداريين.
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كما قال المركز بأنه يمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.

كذلك فقد تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها، بحسب المركز.

كما أشار المركز إلى إلغاء العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة من كل أسبوع.

 




 

 


 

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