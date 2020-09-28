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الإثنين، 28-09-2020 07:19 م

تعميم من وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد

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  الوكيل الاخباري - عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تعليمات وقائية جديدة تمهيدا لإعادة فتح المساجد بدءً من الجمعة المقبلة، وذلك بحسب تعميم صادر عن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة.
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وتضمن التعميم وفق "المملكة" بندا ينص على إغلاق المسجد بحال عدم الالتزم بالارشادات والتدابير الصحية اللازمة وبحال عدم تطبيق التعليمات الوقائية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

دخلت الخميس 17 سبتمبر 2020 ، مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ، من بينها تعليق دوام غالبية الطلبة في المدارس وتحويل نظام التعليم إلى عن بُعد وإغلاق المساجد والكنائس لمدة أسبوعين.

وأكدت الوزارة في تعميمها أنه يجب على جميع العاملين في المساجد وجوب تنفيذ التعليمات والابلاغ عن المخالفات اضافة لتعقيم المساجد وتوفير مواد التعقيم بشكل واضح للمصلين.

كما يتوجب على المصلين الالتزام بوضع الكمامات على الفم ولبس القفازات قبل دخول المسحد.

كما ويجب وضع علامات على سجاد المسجد لتحديد مكان وقوف المصلين لتحقيق التباعد بين المصلين.

ومنعت الوزارة في تعميمها إقامة الدروس والمواعظ والاقتصار على الصلاة في المسجد فقط مع التأكيد على عدم قيام المصلين بالعناق أو التقبيل او المصافحة اضافة لضرورة احضار سجادة صلاة خاصة لاداء الصلاة.

واكدت الوزارة على عدم احضار الأطفال دون سن 12 عاما الى المسجد والمرضى وكبار السن.

ودعت الوزارة لفتح المساجد قبل الاذان بوقت كافي واغلاقها بعد الصلاة وعدم الاطالة في صلاة الجماعة والتخفيف على المصلين.

كما أكدت الوزارة ان خطبة الجمعة لن تتجاوز 10 دقائق.

واكدت الوزارة ان المساجد التي يظهر بها اصابات بالفيروس او التي تقع ضمن مناطق ظهر فيها إصابات يجري اغلاقها لحين التاكد من شفاء الحالات وانتهاء فترة اغلاق المسجد.

رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه الفرق الحكومية المختصّة الاثنين إلى "استكمال وضع المعايير والشروط اللازمة"، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي، بحسب ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين.

وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، إن الإعلان عن المعايير "سيتم خلال الأيّام القليلة المقبلة".

 




 

 


 

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