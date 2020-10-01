الخميس 01-10-2020
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الخميس، 01-10-2020 04:11 م

تعميم من وزارة الاوقاف قبل فتح المساجد

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الوكيل الاخباري - اكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ان العاملين في المساجد واللجان التابع لها هم فقط  المعنيون بمتابعة الالتزام بالضوابط الصحية في المساجد.
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وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف حسام الحياري ل(بترا) اليوم الخميس، ان الوزارة والمصلين في صف واحد لحماية المساجد؛ حتى لا تكون أماكن لنقل العدوى ونشر الوباء، مؤكدا أن الإلتزام لم يعد خيارا بل ضرورة للحفاظ أنفسنا ومساجدنا وأحبائنا.

ودعا الحياري ضرورة  تحميل تطبيق " أمان"  لما له من فائدة كبيرة في عمل فرق التقصي الوبائي، ويسهم في تحديد الحالات المخالطة بحال وجودها لا قدر الله.

 




 

 


 

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