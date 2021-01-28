تعميم من وزارة التربية بشأن الدوام بالمدارس اعتباراً من الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس بشأن دوام مديري المدارس الحكومية وبعض الموظفين الاداريين اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك استعدادا لاستقبال الطلبة وتجهيز المدارس واجراء الصيانة اللازمة للمدارس.ووفق التعميم أكدت الوزارة ضرورة تعقيم المدارس وتفقد أسطح المدارس ومصارف ودورات المياه وتنظيفها، وتوفير الوقود اللازم للتدفئة ووضع الوقود في أماكن آمنه وبعيدة عن الكهرباء.وبين التعميم ضرورة شراء المستلزمات اللازمة للاشتراطات الصحية المطلوبة والتقيد التام بالبروتوكول الصحي.