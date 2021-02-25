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الخميس، 25-02-2021 05:20 م

تعميم من وزارة التربية حول دوام المعلمين

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم الخميس، آلية دوام المعلمين والعاملين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس.
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وقالت الوزارة إن دوام الوظائف القياديَّة والإشرافية يستمر يوميًا في مركز العمل، ويكون دوام أعضاء الأقسام بنسبة (30%)، ودوام البقيَّة عن بعد وفق آليةٍ يُحدِّدُها المسؤول المباشر، وبالتَّناوب، فيما يكون دوام موظفي الإدارات التي يتطلَّب عملها زياراتٍ ميدانيَّة (الإشراف التَّربوي، الأبنية، وحدة المساءلة وجودة التَّعليم الرَّقابة، التَّعليم، الخدمات الإداريَّة،.... الخ) وفق برنامجٍ يُعدِّه المسؤول المُباشر، يضمنُ إدامة العمل واستمراريَّته في مركز العمل والمدارس، على ألاَّ تتجاوز نسبة المتواجدين منهم في مركز العمل (30%).

ويكون دوام موظَّفي إدارة الامتحانات والاختبارات وما يتبعها من أقسام في المديريَّات بنسبة (50%) وبالتَّناوب، والبقيَّة بالعمل عن بعد.

ويستمر دوام الادارات المدرسية ومسؤولي الصحة المدرسية يومياً في مركز العمل، كما يستمر دوام معلمي الصُّفوف التي عادت للتعليم الوجاهي ضمن المرحلة الأولى (KG2، الأوَّل، الثَّاني، الثَّالث، الثَّاني عشر) وفق برنامج الدُّروس المُعدِّ في المدرسة.

 




 

 


 

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