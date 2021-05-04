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الثلاثاء، 04-05-2021 02:27 م

تعميم من وزارة التعليم العالي بشأن تلقي مطاعيم كورونا

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب انه من المقرر أن تبدأ حملة تطعيم كوادر الجامعات الرسمية والخاصة بلقاح كورونا بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
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واكد الخطيب على أن تطعيم طلبة الجامعات سيكون وفقا لأولويات تم التوافق عليها مع المعنيين بحيث يتم استهداف الطلبة الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين والمرضى في المستشفيات كطلاب المراحل السريرية في تخصصي الطب وطب الاسنان وبعد ذلك سيتم الانتقال الى التخصصات الاخرى والتي تتضمن خططها الدراسية مواد عملية تستدعي وجودهم في الحرم الجامعي كتخصصات التربية الرياضية والتى تستخدم المسابح والملاعب والمرافق الرياضية اضافة الى طلاب التخصصات الانسانية.

وبين إنه تم التعميم على الجامعات الرسمية والخاصة بالتسجيل في منصة تلقّي المطعوم المضاد لفيروس كورونا للتمكن من العودة للتعليم الوجاهي العام القادم ، منوها الى وجود 15 جامعة رسمية وخاصة حاليا يوجد فيها مراكز تطعيم تدعم جهود وزارة الصحة وان هذه المراكز ستسهل تنفيذ الحملة في الجامعات.

 




 

 


 

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