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الثلاثاء، 16-07-2024 10:33 ص

تعميم من وزارة الصحة بشأن مرض حمى النيل الغربي

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الصحة تعميما يتعلق بمرض حمى النيل الغربي وجهته لمستشفى الجامعة ومستشفى الملك المؤسس، أفادت خلاله أنه ونظرا لبدء فصل الصيف وإنتشار البعوض وخاصة في مناطق التجمعات المائية والمياه الراكدة والمناطق الغورية والشفا غورية، فيجب تعميم المعلومات المتعلقة بهذا المرض على الكوادر الطبية بهدف تسليط الضوء على مرض حمى النيل الغربي وهو من الأمراض المنقولة عبر البعوض.

وتاليا تعليمات الوزارة: 1- حمى النيل الغربي هو مرض فيروسي حاد تلقائي الشفاء

2- تكون الاصابة بلا اعراض في 80% من الحالات، تظهر اعراض مشابهة للزكام في 19% من الحالات، وتحدث إصابة للدماغ والوفاة في 1% من الحالات الشديدة.
3- تعريف الحالة المشتبهة (أي شخص يعاني من حرارة غير مفسرة السبب وتطابق تعريف الحالة ويتم فحصها مخبريا).
4- فترة حضانة المرض من 2-14 يوماً .
5- ينتقل المرض إلى الانسان من خلال لسعة انثى بعوض الكوليكس ( Culex ) الحاملة للفيروس بعد لسعها للخازن (الطيور) .
6- لا ينتقل المرض من انسان الى انسان أبدا من خلال النواقل بينما توجد امكانية في بعض الحالات النادرة مثل (زراعة الاعضاء ونقل الدم، والرضاعة الطبيعية).
7- يكتسب الانسان المصاب مناعة دائمة بعد الاصابة.
8- يتم تشخيص المرض من خلال فحص الاجسام المضادة ( Titer ) او فحص ( (PCR).
9- لا يوجد علاج نوعي أو مطعوم للفيروس عند البشر.
10- يتوفر مطعوم للحيوانات عالمياً لكنه غير متوفر في الأردن.

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