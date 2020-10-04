تعميم من وزارة الصحة

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الأحد، 04-10-2020 05:57 م

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الوكيل الاخباري  - دعت وزارة الصحة قاطفي الزيتون هذا العام الى الالتزام بالإجراءات الوقائية غير المسبوقة في ظل جائحة كورونا لتأمين عصر ثمار الزيتون في المعاصر والحفاظ على صحة المواطنين والالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات اثناء عملية القطف.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الظروف الاستثنائية تحتم على المزارعين الالتزام بالاجراءات الوقائية عند استلام ومغادرة المعصرة حتى لا يتسبب الموسم بزيادة اعداد الاصابات وحصول اضرار لا سمح الله اثناء الموسم ممكن أن تقع بسبب المخالطة خاصة مع اعلان موعد فتح معاصر الزيتون للموسم 2020/ 2021 في مناطق المملكة كافة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ونصحت الوزارة ان تكون عملية القطاف سريعة ومقتصرة على الشبان وعدم مشاركة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، كما طالبت اصحاب المعاصر التأكيد على التباعد بين المزارعين والقاطفين عند عصر الزيتون.

 




 

 


 

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