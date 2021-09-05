تعميم من وزير الاوقاف على جميع مساجد المملكة

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة وفي ظل قرار الحكومة بإعادة فتح جميع القطاعات بالسماح باعطاء دروس الوعظ والإرشاد من قبل الأئمة والوعاظ داخل المساجد خلال فترات الصلاة يوميا، وإتاحة القراءة بالمصاحف الورقية أمام المصلين داخل المساجد.



ودعا الوزير الخلايلة في تصريحات صحفية المصلين إلى الالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة تجنبا لإنتشار فيروس كورونا للمحافظة على صحة المجتمع وتجنبا لإي سلوك يمكن أن يتسبب في إنتشار الوباء داخل بيوت الله.

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وكانت وزارة الأوقاف عممت في وقت سابقا على جميع مديريات الأوقاف بالمملكة بإعادة فتح دورات المياه في المساجد.



وأشاد الخلايلة بالحس الوطني لدى رواد المساجد والصورة الناصعة التي ظهروا فيها منذ بداية جائحة كورونا مطلع 2020 والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية التي جعلت المساجد بيئة آمنة لعدم انتشار فيروس كورونا.