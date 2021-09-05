الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

التنمية: سنلاحق والد فتيات شارع مكة بشبهة الإتجار بالبشر

ألمانيا تتخطى حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

تعميم من وزير الاوقاف على جميع مساجد المملكة

تطبيق أول جلوة عشائرية اقتصرت على الجاني وأبنائه و والده في عمّان

افتتاح الموسم العلمي 46 بكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

حجر المقدسيين القادمين من تركيا بالأردن لمدة 14 يوما

إطلاق مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية في المفرق

الغذاء والدواء تدعو إلى عدم شراء المستحضرات التجميلية من الأماكن غير الموثوقة

تعميم هام صادر عن وزارة الاوقاف بشأن المساجد

الأحد، 05-09-2021 04:29 م

تعميم من وزير الاوقاف على جميع مساجد المملكة

92021412371374501071


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة وفي ظل قرار الحكومة بإعادة فتح جميع القطاعات بالسماح باعطاء دروس الوعظ والإرشاد من قبل الأئمة والوعاظ داخل المساجد خلال فترات الصلاة يوميا، وإتاحة القراءة بالمصاحف الورقية أمام المصلين داخل المساجد.

ودعا الوزير الخلايلة في تصريحات صحفية المصلين إلى الالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة تجنبا لإنتشار فيروس كورونا للمحافظة على صحة المجتمع وتجنبا لإي سلوك يمكن أن يتسبب في إنتشار الوباء داخل بيوت الله.

اضافة اعلان


وكانت وزارة الأوقاف عممت في وقت سابقا على جميع مديريات الأوقاف بالمملكة بإعادة فتح دورات المياه في المساجد.

وأشاد الخلايلة بالحس الوطني لدى رواد المساجد والصورة الناصعة التي ظهروا فيها منذ بداية جائحة كورونا مطلع 2020 والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية التي جعلت المساجد بيئة آمنة لعدم انتشار فيروس كورونا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التنمية

التنمية: سنلاحق والد فتيات شارع مكة بشبهة الإتجار بالبشر

دودين 2

دودين ينعى الصحفي صالح الفراية

عمان 3

تطبيق أول جلوة عشائرية اقتصرت على الجاني وأبنائه و والده في عمّان

w

افتتاح الموسم العلمي 46 بكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

الجسر

حجر المقدسيين القادمين من تركيا بالأردن لمدة 14 يوما

8202125225432248706123

إطلاق مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية في المفرق

أخبار متعلقة
photo EBRD

الحكومة توافق على دعم صادرات زيت الزيتون بمليون دينار

مدرسة

لجنة الأوبئة : وضعنا الوبائي يسمح بفتح المدارس

دودين 2

الحكومة : إلغاء كافة أشكال الحظر مطلع أيلول

7202117144734255874778 (1)

أخبار سارة زفتها الحكومة اليوم للأردنيين للتخفيف عليهم

820212019283122451772

الحكومة : لاتراجع عن فتح القطاعات في شهر ايلول

هواري 2

وزير الصحة: خطة محكمة لعودة التعليم وجاهيا