تعميم من وزير التعليم العالي على جميع الجامعات والكليات



الوكيل الاخباري - عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الخميس، على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بمنح 2023 فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية؛ وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين المقبل الموافق 9-10-2023.



وأشار محافظة إلى ضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2023 -2024 التي أعلنت لمرحلة البكالوريوس مساء يوم الخميس الموافق 28-9-2023، وأعلنت لمرحلة الدبلوم المتوسط مساء يوم السبت الموافق 30-9-2023 فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين المقبل الموافق 9-10-2023.



وأوضحت الوزارة أن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.



وأكد محافظة أن الهدف من ذلك التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم، ومنع ازدواجية دفع الرسوم في أكثر من جامعة.

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