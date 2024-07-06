تعميم هام بشأن المركبات الكهربائية في الاردن

الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الجمارك تعميما جديدا لتطبيق مطابقة المركبات الكهربائية تنظم إجراءات التقييم للمركبات المشحونة قبل أو بعد صدور تعليمات المواصفات والمقاييس بتاريخ 26/5/2024.



ويتضمن التعميم ، قيام إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتدقيق على الموافقات الصادرة من المواصفات والمقاييس ومطابقتها مع رقم الشاصي قبل إصدار موافقة الترخيص، ولن تقوم دائرة الجمارك بالتدقيق على الموافقات من قبل كوادرها، كون إدارة الترخيص هي الجهة صاحبة الاختصاص.



كما تضمن اعتماد مشروحات المواصفات والمقاييس على البيانات الجمركية للمركبات الكهربائية التي تضمن الموافقة أو عدمها على التخليص المحلي للمركبات، وذلك لحين أتمتة العملية.

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وقالت المؤسسة أنه تستثنى المركبات الكهربائية المشحونة قبل 26/5/2024 من تطبيق تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية وبغض النظر عن اتجاه الشحن سواء مباشرة الى الأردن او من خلال شحنها الى جبل علي ثم للأردن ، على ان يتم تقديم الأثبات والوثائق الأصولية التي تبين ذلك.



كما أن المركبات المتعاقد عليها ويوجد اعتماد مستندي يبين وجود أي دفعات مالية تم تحويلها كجزء من العقد، سواء تم شحنه من مصدرها أم لا قبل 26/5/2024 فيتم قبولها بشرط تقديم الوثائق المدعمة لذلك.



وأكدت أنه تم تكليف موظفي المؤسسة في مركز جمرك الحرة الزرقاء لدراسة الطلبات التي تحتوي بوالص شحن قبل 26/5/2024 لاستكمال إجراءاتها.



وبشأن المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن بعد 26/5/2024 أوضحت المؤسسة أن يتم تقديم الطلبات الأخرى في المؤسسة مرفقة مع الوثائق كاملة ويتم دراستها واتخاذ القرار بشأنها.

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