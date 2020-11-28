تعميم هام على الجامعات الاردنية

الوكيل الاخباري -

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وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتابا الى الجامعات هذا نصه:الأساتذة رؤساء الجامعات الرسمية تحية طيبة وبعدفأرجو إعلامكم بأن وحدة تنسيق القبول الموحد قد قامت اليوم السبت بتجهيز ملفات تتضمن أسماء الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021 موزعين حسب الجامعة وإرسال ملف بأسماء طلبة كل جامعة من خلال البريد الإلكتروني للمسجل العام في جامعاتكم مع نموذج البيانات المعتمد المطلوب تجهيزه لأغراض تدقيق بيانات هؤلاء الطلبة قبل البدء بعملية احتساب النقاط والترشيح.راجيا الايعاز لمدراء القبول والتسجيل في جامعاتكم بتجهيز الملف المطلوب والالتزام بنموذج المعلومات المرفق وإرساله لمدير وحدة تنسيق القبول الموحد في موعد أقصاه تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم غد الأحد الموافق 29 / 11 / 2020.