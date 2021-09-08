تعميم هام للصيدليات في المملكة

الوكيل الإخباري - أصدرت نقابة صيادلة تعميماً هاماً بخصوص صدور تعليمات جديدة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يخص الأدوية المحتوية على التركيبة العلمية “Cyclobenzaprine” .

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وقالت النقابة إنه واستناداً للمادة (4/أ/2) الواردة بأسس الوصفات الطبية والسجلات لسنة 2017 الصادرة بموجب قانون الدواء والصيدلة, واستناداً إلى ما ورد في شهادات تسجيل المستحضرات المحتوية على مادة “Cyclobenzaprine Hydrochloride” بأنها يجب أن تصرف بموجب وصفة طبية.



وأكدت النقابة أنه يجب على الجميع الالتزام بعدم صرف أي مستحضر يحتوي على مادة “Cyclobenzaprine” إلا بموجب وصفة طبية أصولية وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة.

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