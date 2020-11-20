تعميم هام للمستشفيات بشأن وفيات كورونا - وثيقة

الوكيل الإخباري - عممت وزارة الصحة في كتاب لها باعتبار كوفيد 19 السبب المباشر للوفاة للحالات المدخلة للمستشفيات بشرط وجود فحص PCR إيجابي خلال آخر 28 يوما قبل تاريخ الوفاة مع استمرار وجود أعراض تنفسية أو تغيرات بالصور الشعاعية أو الطبقية.



واعتبرت الوزارة في كتاب اطلع "الوكيل الإخباري" عليه أن "الوفاة الناتجة عن أسباب أخرى"، ومصاحبة للإصابة بفيروس كورونا حال وجود سبب آخر للوفاة وعدم وجود تاريخ مرضي لأعراض تنفسية بالرغم من وجود فحص PCR إيجابي خلال أخر 28 يوما.

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وأضاف الكتاب أنه يتم تصنيف حالات الوفاة المحولة إلى الطب الشرعي حسب تقييم الطبيب المعني بشرط وجود فحص إيجابي مع وجود تاريخ مرضي بأعراض تنفسية.







