تعميم هام للمطاعم بشأن كورونا والحظر الليلي

الوكيل الإخباري - دعت جمعية المطاعم السياحية، منتسبيها من المطاعم إلى الالتزام بجميع الاشتراطات والتدابير الصحية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ودليل الإجراءات الارشادي الذي عممته الوزارة سابقا.

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ودعت الجمعية في تعميم وجهته للمطاعم السياحية، اليوم الاثنين، إلى الالتزام بقرار الحكومة بتمديد فترة الحظر الليلي اليومي الذي يبدأ للمنشآت من الساعة 9 مساء، وللأفراد من 10 مساء وحتى السادسة صباحا.



كما دعت منتسبيها إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي تضمنت المحافظة على التعقيم والتباعد وارتداء الكمامة من قبل الموظفين، والتباعد بين الطاولات بما لا يقل عن مترين، وألا يزيد عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة عن 6 أشخاص، بالإضافة إلى عدم تقديم الارجيلة في الأماكن المغلقة، والتأكد من تحميل الزبائن لتطبيق أمان، وعدم اقامة الحفلات.



وأشارت الجمعية إلى أن وزارة السياحة والآثار وفرق التفتيش التابعة للجهات المختصة الأخرى، ستقوم بجولات ميدانية مكثفة على المنشآت للرقابة على التزامها بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتحرير المخالفات بحق الأفراد والمنشآت المخالفة، بموجب أوامر الدفاع، لافتة إلى أن قيمة الغرامة لمن يكرر المخالفات بالمنشآت السياحية ستصل إلى ستة آلاف دينار.



