تعميم هام من التربية والتعليم - رابط

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم ، السبت، عبر حسابها على "الفيسبوك"، تعميما لمعلمي القطاعين العام والخاص، بشأن الشكاوى ، من منطلق الوقوف على حقوق المعلمين وقضاياهم، من خلال منصة "إنصاف" :

اضافة اعلان



وزاد موقع الوزارة ، وفق رصد "الوكيل الإخباري":

معلمينا الكِرام في المدارسِ الحُكوميَّة والخاصَّة،

نستقبِلُ شكاواكُم على منصَّة (إنصاف) http://insaf.gov.jo

والتي تختص بمتابعة شكاوى وتظلُّمات المعلمين،



*ملاحظة:

لا تُقبل أيُّ شكوى إذا كان مجالُ الطَّعنِ بها قائمًا قانونيًا

أمام أي جهة إداريَّة أو قضائيَّة،

أو يكون موضوعُها منظورًا أمام أي جهة قضائيَّة،

أو تم صدورُ حكمٍ قضائي فيها.





