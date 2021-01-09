تعميم هام من التربية والتعليم - رابط

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم ، السبت، عبر حسابها على "الفيسبوك"، تعميما لمعلمي القطاعين العام والخاص، بشأن الشكاوى ، من منطلق الوقوف على حقوق المعلمين وقضاياهم، من خلال منصة "إنصاف" :
وزاد موقع الوزارة ، وفق رصد "الوكيل الإخباري":
معلمينا الكِرام في المدارسِ الحُكوميَّة والخاصَّة،
نستقبِلُ شكاواكُم على منصَّة (إنصاف) http://insaf.gov.jo
والتي تختص بمتابعة شكاوى وتظلُّمات المعلمين،
*ملاحظة:
لا تُقبل أيُّ شكوى إذا كان مجالُ الطَّعنِ بها قائمًا قانونيًا
أمام أي جهة إداريَّة أو قضائيَّة،
أو يكون موضوعُها منظورًا أمام أي جهة قضائيَّة،
أو تم صدورُ حكمٍ قضائي فيها.