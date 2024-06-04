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الثلاثاء، 04-06-2024 10:03 ص

تعميم هام من الجمارك بشأن مركبات الأردنيين المغتربين

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الوكيل الاخباري- قالت دائرة الجمارك الأردنية أنه تم التعميم على المراكز الجمركية الحدودية بمنح السيارات الأجنبية الخاصة بالأردنيين تسهيلات كبيرة بفترة ثلاثة شهور إدخال مؤقت من تاريخ الدخول عبر المنافذ الحدودية خلال فترة الاصطياف التي تمتد من تاريخ ١/ ٦ ولغاية ١/ ٩ والتسهيل عليهم في ما يخص خدمات رخص الإدخال من خلال تفعيل الخدمات إلكترونيا.

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وقال عقيد جمارك الدكتور علي المجالي مساعد مدير مديرية الإدخال المؤقت في دائرة الجمارك الأردنية  أنه بإمكان الإخوة المغتربين المواطنين أيضا إضافة موكلين بالقيادة وبشكل مباشر في المركز الحدودي عند الدخول إلى المملكة إذا توافرت الشروط والأحكام الخاصة بذلك.

وبين المجالي أن ١٨٨ ألف مركبة أجنبية دخلت الأردن فترة الاصطياف من العام الماضي، في حين يفوق عدد المركبات الأجنبية التي دخلت المملكة على مدار العام الماضي ٨٠٠ ألف مركبة قدمت لهم كامل الخدمات من قبل كوادر الجمارك الأردنية وخصوصاً قسم السيارات الأجنبية والادخال المؤقت. 

واضاف المجالي أنه أصبح بإلامكان الحصول على خدمات رخص الادخال  للمركبات الاجنبية الكترونيا مثل  (التمديد،اضافة الموكلين او الحذف،اخراج المركبة  ،استعراض الرخصة بشكل الكتروني)وذلك من خلال الرابط https://services.customs.gov.jo/ForeignCarLice/login.aspx  كما اصبح بالامكان  الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية المتاح من خلال الرابط   https://services.customs.gov.jo/ForeignCarPeriod/period_Search.aspx وذلك عن طريق خدمات الجمارك الالكترونيه للأفراد على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الجمارك الاردنية .


وحول تقدير الدائرة لبعض الحالات الإنسانية التي يضطر الإخوة المواطنين للبقاء داخل المملكة لغايات العلاج أو أي ظروف إنسانية أخرى قال المجالي بأن الدائرة منحت القسم صلاحيات التقدير في مثل هذه الظروف وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة بالتمديد وحسب مقتضيات الحالة وبما لا يتجاوز حدود القانون والشروط والأحكام الخاصة.


يذكر أن دائرة الجمارك تعمل وبشكل دؤوب على تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر مشاريع التحول الإلكتروني التي تبنتها خلال السنوات الأخيرة وبما ينسجم مع رؤية الدائرة ويواكب برامج التحول الإلكترونية الحكومية.

 




 

 


 

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