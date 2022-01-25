تعميم هام من مستشفى الجامعة الأردنية حول الدوام والمواعيد ليومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري - في ضوء بلاغ رئيس الوزراء القاضي بانتهاء دوام يوم غد الأربعاء الموافق 2022/1/26 وتعليق دوام يوم الخميس الموافق 2022/1/27، يُعلن مستشفى الجامعة الأردنية ما يلي: اضافة اعلان





1. تعليق دوام العيادات الخارجية ليوم غد الأربعاء الموافق 2022/1/26، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.



2. إلغاء كافة مواعيد العمليات المبرمجة ليومي الأربعاء والخميس الموافقين 2022/1/27،26، على أن يتم إعادة جدولتها لاحقاً بالتنسيق ما بين الأطباء المعنيين ودائرة شؤون المرضى.



3. تعطيل أعمال المستشفى ليوم الخميس الموافق 2022/1/27، باستثناء الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.



3. سيتم إجراء غسيل الكلى للمرضى حال حضورهم للمستشفى.



وتؤكد إدارة المستشفى على أن دائرة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.



