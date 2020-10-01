تعميم هام من وزارة التربية على جميع المدارس

الوكيل الاخباري -

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عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان أمر الدفاع 17 لسنة 2020 الذي اصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس وتم بموجبه تعديل امري الدفاع رقمي (8) و (16).ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة للوقاية من وباء كورونا بما فيها المؤسسات التعليمية.وتضمن التعديل في الجزء المتعلق بمؤسسات التعليم العام والعالي، معاقبة المدارس والجامعات التي تخالف الاحكام الواردة في امر الدفاع بغرامة مقدراها 3000 دينار، بالإضافة الى اغلاق المدرسة الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم، و الجامعة الخاصة بقرار من مجلس التعليم العالي للمدة المحددة في القرار.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمضمون التعديل ومراقب تطبيقه في جميع المدارس الحكومية والخاصة، مبينة ان فرقا مختصة من الوزارة ومديريات التربية والتعليم ستنفذ زيارات للمدارس للاطلاع على مدى التزامها بالاشتراطات والاجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي والبرتوكول الخاص بالعودة للمدارس.