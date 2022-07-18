تعويض مزارعين تضرروا من جفاف سد الموجب الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، الاثنين، إن الوزارة ستعمل خلال الشهر المقبل على صرف تعويضات لمزارعين تضررت مزارعهم جراء جفاف سد الموجب.

اضافة اعلان



وأضاف أن وزارة الزراعة عملت على متابعة حثيثة بشأن تعويض المزارعين عن أضرار تعرضوا لها في عامي 2020-2021، موضحا أنه "جرى تعويض المزارعين عن جفاف سد الوالة بنصف مليون دينار، وعن المزارعين الذي تضرروا مزارعهم جراء الصقيع".



"أكثر من 3.5 مليون دينار جرى رصدها من الحكومة ووزارة الزراعة ممثلين بصندوق المخاطر كإجراءات غير مسبوقة للوقوف إلى جانب المزارعين بعد تعرضهم لظروف مثل الجفاف والحرائق وجائحة كورونا"، وفق المجالي.



وتابع أن الحكومة تعمل حاليا على تحديد المبالغ المالية لتعويض المزارعين خلال الشهرين المقبلين عن خسائر حرائق امتدت الصيف الماضي من جانب الاحتلال الإسرائيلي إلى المزارع الأردنية، موضحا أن "32 مزارعا تضرروا في تلك المناطق بأكثر من 150 دونما وبمبالغ تعويضية تزيد عن 80 ألف دينار للمزارعين".



"نتطلع ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في غضون أيام أن يكون هناك شركة أو صندوق تأمين زراعي يخفف من آثار الأضرار والمخاطر الزراعية على المزراعين"، وفق الناطق الإعلامي للوزارة.

المملكة