الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء تعيين أعضاء في مجلس أمانة عمَّان الكُبرى وهم: أمين عام وزارة السِّياحة والآثار، وأمين عام وزارة البيئة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى، ومدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي، ومدير إدارة السَّير المركزيَّة في مديريَّة الأمن العام، ومدير عام شركة مياه الأردن، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنيَّة، وممثّل عن غرفة تجارة عمَّان، وممثِّل عن غرفة صناعة عمَّان، والمهندس زياد الريحاني، وتوفيق محمَّد منصور الطبَّاع، وسيزار عمر صوبر.

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