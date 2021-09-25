السبت 25-09-2021
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تعيين شخص متوفى عضوا باللجنة المؤقتة لمجلس المفرق

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السبت، 25-09-2021 07:57 م

تعيين شخص متوفى عضوا باللجنة المؤقتة لمجلس المفرق

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، تشكيل لجان مؤقتة لتقوم مقام مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي ستتم في نفس اليوم مع انتخابات المجالس البلدية.

 فيما ارجأت وزارة الادارة المحلية إعلان اسماء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة المفرق، بعد اعلانها اسماء بقية مجالس محافظات المملكة.

 ووفق مصادر مطلعة انه تم اتخاذ القرار بعد ان تم تعيين عضو متوفى منذ نحو ثلاث سنوات في اللجنة المؤقتة لمحافظة المفرق . 

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