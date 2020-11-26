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الخميس، 26-11-2020 09:52 م

تعيين قاضي الاستئناف وليد كناكرية امينا عاما للمجلس القضائي

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الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي تعيين قاضي محكمة استئناف عمان وليد محي الدين كناكرية أمينا عاما للمجلس القضائي وذلك اعتبارا من بداية كانون الأول المقبل.
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كما وقرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الخميس في محكمة التمييز ترفيع عدد من القضاة واجراء عدد من التنقلات القضائية التي طالت عددا محدودا من رؤساء المحاكم وقضاة ومدعين عامين في مواقع عدة.

كما وشملت الترفيعات عددا من القضاة والمدعين العامين في عدد من المحاكم والى مختلف الدرجات.

واشتملت القرارات أيضا على إحالة عدد من القضاة على التقاعد اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل. 
 

 




 

 


 

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