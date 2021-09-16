تعيين قضاة جدد - أسماء

الوكيل الاخباري - قرَّر المجلس القضائي تعيين 30 خريجًا من برنامج دبلوم المعهد القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول المقبل.
وتاليا الأسماء:
1 السيد/ ربيع محمود محمد السيوف لدى محكمة عمان الابتدائية
2 السيد/ رامز ريمون عبد الخالق العزازي لدى محكمة عمان الابتدائية
3 السيدة/ سالي نواف يوسف السهاونة لدى محكمة عمان الابتدائية
4 السيدة/ ابتهال بسام عساف تيم لدى محكمة عمان الابتدائية
5 السيدة/ أحلام صالح حمدان الدبايبه لدى محكمة عمان الابتدائية
6 السيدة/ رغد احمد مفلح خوالدة لدى محكمة عمان الابتدائية
7 السيدة/ عبير ابراهيم محمد الفريحات لدى محكمة عمان الابتدائية
8 السيد/ محمد عيسى محمد عبيد لدى محكمة عمان الابتدائية
9 السيد/ ادريس سامي قبلان الرحامنه لدى محكمة عمان الابتدائية
10 السيدة/ ولاء سلامه يوسف الحوامده لدى محكمة عمان الابتدائية
11 السيدة/ شدى محمد رجا ابو فرخ لدى محكمة عمان الابتدائية
12 السيد/ محمد راتب نهار الحموري لدى محكمة عمان الابتدائية
13 السيدة/ هند “احمد بدوي” عبد الحق ابو جعفر لدى محكمة عمان الابتدائية
14 السيدة/ نيفين عوض عبد الله السمارنه لدى محكمة عمان الابتدائية
15 السيدة/ ميساء احمد عبدربه ابو هديب لدى محكمة عمان الابتدائية
16 السيدة/ راما “محمد يحيى” رشاد الحداد لدى محكمة عمان الابتدائية
17 السيدة/ لارا خليل ابراهيم الوردات لدى محكمة عمان الابتدائية
18 السيدة/ سوسن عبد الرحيم علي جانخوت لدى محكمة عمان الابتدائية
19 السيد/ محمد حامد عوده الله الطراونة لدى محكمة عمان الابتدائية
20 السيدة/ فاطمه موسى مروح ابو جاموس لدى محكمة عمان الابتدائية
21 السيد/ احمد غصاب عواد الخوالده لدى محكمة عمان الابتدائية
22 السيدة/ نور تركي سليمان ملكاوي لدى محكمة عمان الابتدائية
23 السيد/ فراس متعب سليم حجازين لدى محكمة عمان الابتدائية
24 السيد/ محمد محمود عبد الرحمن كنعان لدى محكمة عمان الابتدائية
25 السيد/ حسين سليمان ضيف الله الحديثات لدى محكمة عمان الابتدائية
26 السيد/ حمدي عبد الرحمن محمود البطوش لدى محكمة عمان الابتدائية
27 السيد/ يزيد خالد عبد القادر الختالين لدى محكمة عمان الابتدائية
28 السيد/ صالح علي صالح حنايفه لدى محكمة عمان الابتدائية
29 السيد/ زيد فيصل سعيد البطاينه لدى محكمة عمان الابتدائية
30 السيد/ يوسف محمد فؤاد يوسف العناسوه
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