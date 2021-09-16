تعيين قضاة جدد - أسماء

الوكيل الاخباري - قرَّر المجلس القضائي تعيين 30 خريجًا من برنامج دبلوم المعهد القضائي قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول المقبل.



وتاليا الأسماء:



1 السيد/ ربيع محمود محمد السيوف لدى محكمة عمان الابتدائية

2 السيد/ رامز ريمون عبد الخالق العزازي لدى محكمة عمان الابتدائية

3 السيدة/ سالي نواف يوسف السهاونة لدى محكمة عمان الابتدائية

4 السيدة/ ابتهال بسام عساف تيم لدى محكمة عمان الابتدائية

5 السيدة/ أحلام صالح حمدان الدبايبه لدى محكمة عمان الابتدائية

6 السيدة/ رغد احمد مفلح خوالدة لدى محكمة عمان الابتدائية

7 السيدة/ عبير ابراهيم محمد الفريحات لدى محكمة عمان الابتدائية

8 السيد/ محمد عيسى محمد عبيد لدى محكمة عمان الابتدائية

9 السيد/ ادريس سامي قبلان الرحامنه لدى محكمة عمان الابتدائية

10 السيدة/ ولاء سلامه يوسف الحوامده لدى محكمة عمان الابتدائية

11 السيدة/ شدى محمد رجا ابو فرخ لدى محكمة عمان الابتدائية

12 السيد/ محمد راتب نهار الحموري لدى محكمة عمان الابتدائية

13 السيدة/ هند “احمد بدوي” عبد الحق ابو جعفر لدى محكمة عمان الابتدائية

14 السيدة/ نيفين عوض عبد الله السمارنه لدى محكمة عمان الابتدائية

15 السيدة/ ميساء احمد عبدربه ابو هديب لدى محكمة عمان الابتدائية

16 السيدة/ راما “محمد يحيى” رشاد الحداد لدى محكمة عمان الابتدائية

17 السيدة/ لارا خليل ابراهيم الوردات لدى محكمة عمان الابتدائية

18 السيدة/ سوسن عبد الرحيم علي جانخوت لدى محكمة عمان الابتدائية

19 السيد/ محمد حامد عوده الله الطراونة لدى محكمة عمان الابتدائية

20 السيدة/ فاطمه موسى مروح ابو جاموس لدى محكمة عمان الابتدائية

21 السيد/ احمد غصاب عواد الخوالده لدى محكمة عمان الابتدائية

22 السيدة/ نور تركي سليمان ملكاوي لدى محكمة عمان الابتدائية

23 السيد/ فراس متعب سليم حجازين لدى محكمة عمان الابتدائية

24 السيد/ محمد محمود عبد الرحمن كنعان لدى محكمة عمان الابتدائية

25 السيد/ حسين سليمان ضيف الله الحديثات لدى محكمة عمان الابتدائية

26 السيد/ حمدي عبد الرحمن محمود البطوش لدى محكمة عمان الابتدائية

27 السيد/ يزيد خالد عبد القادر الختالين لدى محكمة عمان الابتدائية

28 السيد/ صالح علي صالح حنايفه لدى محكمة عمان الابتدائية

29 السيد/ زيد فيصل سعيد البطاينه لدى محكمة عمان الابتدائية

30 السيد/ يوسف محمد فؤاد يوسف العناسوه

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