تعيين مدراء اقضية جدد في وزارة الداخلية

الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفرايه واستنادا الى نظام التشكيلات الادارية النافذ تعيين 13 موظفا اداريا من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء اعتبارا من اليوم الاحد ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.
والموظفون الذين تم تعيينهم هم : انعام الحتامله، محمد ابوعليم، أمين الشعيبات، بدر الخوالده، فراس العوضات، ساري ابو اربيحه، معتصم الشريده، محمد الشاويش، احمد القلاب، عبدالله الحسبان، علي الكايد، ثامر الدغمي، عبد المجيد الحراحشة.
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