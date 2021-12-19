تعيين مدراء اقضية جدد في وزارة الداخلية

الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفرايه واستنادا الى نظام التشكيلات الادارية النافذ تعيين 13 موظفا اداريا من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء اعتبارا من اليوم الاحد ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.

اضافة اعلان



والموظفون الذين تم تعيينهم هم : انعام الحتامله، محمد ابوعليم، أمين الشعيبات، بدر الخوالده، فراس العوضات، ساري ابو اربيحه، معتصم الشريده، محمد الشاويش، ‏احمد القلاب، عبدالله الحسبان، علي الكايد، ثامر الدغمي، عبد‎ ‎المجيد الحراحشة.