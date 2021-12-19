الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 02:57 م

تعيين مدراء اقضية جدد في وزارة الداخلية

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفرايه واستنادا الى نظام التشكيلات الادارية النافذ تعيين 13 موظفا اداريا من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء اعتبارا من اليوم الاحد ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.

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والموظفون الذين تم تعيينهم هم : انعام الحتامله، محمد ابوعليم، أمين الشعيبات، بدر الخوالده، فراس العوضات، ساري ابو اربيحه، معتصم الشريده، محمد الشاويش، ‏احمد القلاب، عبدالله الحسبان، علي الكايد، ثامر الدغمي، عبد‎ ‎المجيد الحراحشة.

 

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