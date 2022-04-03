تعيين 14 موظفاً لمراقبة الأسواق والأسعار في إربد

الوكيل الإخباري - قال مدير الصناعة والتجارة في إربد المهندس عبد الرحيم الجمرة إن الوزارة قامت بتعيين 14 موظفاً لمراقبة الأسواق والأسعار 6 منهم في مدينة إربد لفترتي الصباح والمساء لرصد المؤشرات السعرية للسلع وأي اختلاف فيها.

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وشدد الجمرة خلال لقائه برئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن رفع أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ ومبالغ فيه بالتزامن مع شهر رمضان المبارك غير مقبول ومستهجن.



وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية ودواجن النتافات أدى إلى تدخل الوزير لوضع سقوف سعرية لها فأسعار دجاج النتافات يباع في ارض المزرعة بـ 145 واصل للمحل 150 أما البيع فيتم بسعر 165 قرش للكيلو. ( الغد )

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