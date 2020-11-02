تعيين 200 طبيب و500 ممرض و25 فني مختبرات خلال جائحة كورونا

الوكيل الإخباري- قام ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع وزارة الصحة في ظل تسارع المستجدات الصحية والظروف الطارئة التي تمر فيها المملكة بسبب جائحة كورونا، بتعيين 200 طبيب و500 ممرض قانوني و25 فني مختبرات في الوزارة، لافتا الى العمل جار حاليا على متابعة إجراءات تعيين 100 طبيب.

اضافة اعلان



وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، في بيان، حول الإجراءات التي اتخذها الديوان لتعبئة شواغر وزارة الصحة الطبية والفنية، أن الديوان قام خلال 10 أيام عمل فعلية من ورود الطلبيات من وزارة الصحة، بإستكمال اجراءات عقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية لاختيار الأكفأ والأجدر من بين المرشحين. واضاف الناصر أن الديوان قام بتعبئة الشواغر الـ 725 موزعة على النحو التالي: 100 طبيب على محافظة العاصمة، 300 ممرضة وممرض قانوني على محافظة العاصمة، 25 فني مختبرات على محافظة العاصمة، 100 طبيب على إقليم الوسط، و120 ممرضة وممرضا على محافظة البلقاء، و50 ممرضة وممرضا على محافظة الزرقاء، و30 ممرضة وممرضا على محافظة العاصمة.

واوضح أن الديوان يعمل حاليًا على متابعة إجراءات تعيين مئة طبيب عام حيث تم التنسيب بعشرين طبيبا للتعيين كونهم استكملوا اجراءات الاختيار في امتحانات تنافسية ومقابلات شخصية، و76 طبيبا مرشحا لتعبئة ستين شاغرا على إقليم الشمال ممن اجتازوا الامتحان التنافسي بوقت سابق، وسيتم خلال الاسبوع الحالي عقد المقابلات الشخصية لهم في محافظة إربد، و87 طبيبا مرشحا لتعبئة عشرين شاغرا على إقليم الجنوب، وسيتم عقد الامتحان التنافسي لهم خلال الاسبوع الحالي.



وكان الديوان قد رشح خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا ما مجموعه 362 مرشحًا في وظائف الطب العام، والمهن الطبية المساندة من فنيي أشعة ومختبرات وغيرها، وباشروا عملهم قبل نهاية شهر حزيران الماضي ليصل إجمالي المرشحين والمعينين في وزارة الصحة إلى 1187 على الوظائف الطبية والفنية (فقط).

وأشار الناصر الى أن الديوان وضمن مفهوم إدارة الأزمات والمخاطر والتعامل مع المستجدات التي قد تفرضها عملية التصدي لمرحلة انتشار الفيروس، كان قد وضع في 17 اذار الماضي كامل مخزونه في المهن الطبية والصحة تحت تصرف الوزارة وضمن آلية منظمة تضمن تزويد الوزارة باحتياجاتها حسب الأحقيات التنافسية، وقام بتجهيز قوائم بجميع الكوادر الطبية والصحية التي قد تحتاجها وزارة الصحة مستقبلًا، تمهيدًا لاخضاع المرشحين لإمتحانات استباقية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 14 من تعليمات الاختيار والتعيين النافذة والتي تتيح للديوان الترشيح للإمتحانات التنافسية وعقد المقابلات الشخصية دون الحاجة لتوفر شواغر بهدف التهيئة والتجهيز المسبق للتعامل الفوري مع أي احتياجات من الوظائف المختلفة.

من جهتها، قالت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي إن الديوان وعلى الرغم من ضيق الوقت المتاح أمامه إلا أنه أجرى الامتحانات التنافسية المبنية على الأطر المرجعية للكفايات الوظيفية وبما يضمن اختيار المرشحين المؤهلين لإشغال المهن الصحية وممن يتمتعون بالكفائات الفنية والسلوكية، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين المتنافسين من خلال اخضاعهم لإمتحانات وأدوات تقييم يتوفر فيها نفس المستوى من القياس من حيث المجالات والكفايات المختلفة.



وبينت أن المرشحين الذين اجتازوا الامتحانات بنجاح خضعوا للمقابلات المؤتمتة والمبنية على الكفايات الوظيفية التي لم يقسها الإمتحان التنافسي والتي اسهمت في تفعيل المفاضلة في اختيار المرشحين الأكفأ لشغل الوظائف ما سينعكس بآثار إيجابية على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

واوضحت البلبيسي ان الديوان قام بهدف تسريع التحاق الكوادر الطبية بمواقع عملهم بالموافقة وزراة الصحة على طلبات المرشحين بالالتحاق بعملهم مباشرة، والاكتفاء بإحضار وثيقة عدم محكومية والفحص الطبي فقط، بحيث يستكمل المرشح بقية الوقائق اللازمة للتعيين خلال عمله في المستشفى/ المركز الصحي.



