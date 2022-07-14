تعيين 2500 شخص في الصحة قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري

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- تعتزم وزارة الصحة تعيين 2500 من الكوادر الطبية قبل نهاية العام الحالي، وإجراء توسعة للأجهزة الطبية والعناية الحثيثة، ورفد هذه المستشفيات الميدانية بخبرات، وفق ما أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول.وبشأن المستشفى الحكومي الذي أوعز وزير الصحة ببنائه، قال الشبول، إنه سيتم بناء غرف عمليات لهذا المستشفى، ووحدات شعاعية ومختبرات متقدمة ليخدم تلك المنطقة.وفيما يخص المستشفيات الميدانية التي استحدثت لمواجهة جائحة كورونا، بين الشبول أن هناك توجه لضمها إلى مستشفيات قريبة، فيما سيصبح مستشفى العقبة الميداني مستشفى حكومي متكامل، وبالنسبة للشمال هناك خطط ليكون معززا للمستشفيات الحكومية، وفق الشبول.