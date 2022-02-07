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الإثنين، 07-02-2022 04:02 م

تغريم شخصين 500 دينار لكل منهما بعد مخالفة العزل المنزلي

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الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة بداية جزاء عمان فرض غرامة مالية مقدارها 500 دينار والرسوم، على شخصين بسبب تعريضهما المجتمع لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إنَّ الشَّخصين أدينا بمخالفة تدابير العزل المنزلي الخاص بمصابي كورونا، وتمَّ فرض غرامة مالية قيمتها 500 دينار لكل واحد منهما.


وأضافت أنَّ المحكمة تنظر الآن في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أشخاص لتدابير العزل المنزلي لمصابي كورونا.


وبينت أنَّ المحاكم تتشدد بحق مرتكبي مثل هذه المخالفات، لأن الضرر كبير وبالغ على المجتمع، وتساعد مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون في انتشار العدوى والوباء بين المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر وتتسبب بتقويض الجهود المبذولة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا ومتحوراته العديدة.

 




 

 


 

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