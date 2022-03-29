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الثلاثاء، 29-03-2022 12:50 م

تغريم مستشار في دائرة رقابية 3 آلاف دينار بسبب تعارض المصالح

محكمة-1


الوكيل الإخباري - قررت الهيئة القضائية الأولى والمختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، تغريم مدير بإحدى المؤسسات الحكومية الرقابية ويعمل مستشارا لمديرها العام، مبلغ 3 آلاف دينار.

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وبينت المحكمة في قرار الحكم، الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصار، أن المدان ثبت ارتكابه لجرم تعارض المصالح والافصاح عن منفعة لاستيراد مواد خاضعة للمؤسسة التي يعمل فيها.


وصدر القرار وجاهيا بحق المدان، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

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