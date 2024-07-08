الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

الدويري: نتنياهو غاص في رمال رفح

"المستقلة للانتخاب" : على هؤلاء الاستقالة للترشح للانتخابات

144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

تغليظ العقوبة على 5 أشخاص اعتادوا جريمة السرقة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"

مصر تنشر أسماء المحافظات الاكثر تأثيرا بثوران بركان اتنا وسترومبولي

سلطة وادي الاردن تحيل معتدين على قناة الملك عبدالله للادعاء العام

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

الإثنين، 08-07-2024 12:54 م

تغليظ العقوبة على 5 أشخاص اعتادوا جريمة السرقة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات

1720430323900


الوكيل الاخباري - غلظت محكمة جنايات الرمثا عقوبة 5 أشخاص اعتادوا ارتكاب جريمة السرقة، وقررت رفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات ومن بين هذه الجرائم التي ارتكبوها، سرقة أسلاك خطوط هاتف طولها 800 متر ومركز صحي ومدرسة ومنزل بمفتاح مزيف.

اضافة اعلان


وتشير تفاصيل هذه الأحكام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن المحكمة جرمت الأول بجرم سرقة خطوط أسلاك كهرباء يقدر طولها 800 متر، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وصدرت بحقه أحكاما قضائية لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط، ما استوجب تشديد العقوبة المحكوم بها استنادا إلى المادة 101/1 من قانون العقوبات إلى الضعف لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.


وأسندت المحكمة جناية السرقة للمجرم الثاني حيث قام بسرقة منزل عن طريق الدخول بمفتاح مزيف وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، ولكونه من أصحاب السوابق الجرمية ضاعفت المحكمة الحكم لتصبح السجن لمدة 6 سنوات.


وأصدرت المحكمة قرارا بتشديد عقوبة شخص ثالث سرق مركزا صحيا لتصبح عقوبته السجن لمدة 6 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، بسبب اعتياده ارتكاب جريمة السرقة وصدور حكمين جنائيين بحقه ولم يمض عليهما 10 سنوات.


وجرمت المحكمة شخصا رابعا بجرم السرقة وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وقررت المحكمة رفع عقوبة لتصبح السجن لمدة 4 سنوات.


وقررت المحكمة رفع عقوبة سارق خامس الى 4 سنوات بعد أن اعتاد ارتكاب الجنايات، حيث صدر بحقه حكما سابقا بالسجن لمدة 3 سنوات بعد ثبوت ارتكابه سرقة إحدى المدارس.


وتأتي هذه الأحكام المغلظة استكمالا للجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من العود الجرمي وتحقيق الردع العام والخاص.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202130192736151023119

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

720244153246521492238

"المستقلة للانتخاب" : على هؤلاء الاستقالة للترشح للانتخابات

a25747eb-خضار-وفواكه

755 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

9ba3bcfa-ea55-4a20-b640-a748c8605826

سلطة وادي الاردن تحيل معتدين على قناة الملك عبدالله للادعاء العام

WhatsApp-Image-2024-07-08-at-10.48.54-AM-868x1157

إضاءة البترا احتفالا بالذكرى 17 لاختيار المدينة واحدة من عجائب الدنيا

إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية سامية

أخبار متعلقة
16V7HJ-highres

أنشطة متنوعة تنظمها المراكز الشبابية في الرمثا

6dbee22b79266ff5ff5fe6b78b1b6f685ad47ed6

محاضرة عن الجرائم الإلكترونية في الرمثا