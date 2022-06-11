تغليظ عقوبة أصحاب سوابق كرروا جرائمهم حتى 8 سنوات

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات المفرق، ثلاثة أحكام قضائية مختلفة بحق أشخاص كرروا جرائمهم، ورفعت العقوبة بحقهم إلى الأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات.

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وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم السبت، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية إضرام النار بالأبنية مكرر أربع مرات خلافا لاحكام المادة (368) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم.



وأضافت ان المحكمة قررت وفي حكم اخر تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم.



وبينت أن المحكمة قررت وفي حكم ثالث تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.



وقالت إن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

