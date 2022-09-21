الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 09:04 ص

تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الأبرز في حوادث السير خلال 24 ساعة

920221921396218930700


الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد المجيد زيدان، من إدارة السير المركزية، إن الحركة المرورية على بعض الطرق الرئيسية في العاصمة عمّان، تشهد نشاطاً، صباح اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وبيّن زيدان، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع عدة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عن بعضها عدة إصابات.


وبيّن أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، تصادم مركبة بحافلة في منطقة خريبة السوق، و حادث تدهور آخر في شارع القدس، و حادث وقع على إشارة الشرق الأوسط.


وأضاف زيدان أن تغيير المسارب وعدم إعطاء الأولية هو السبب الأبرز في هذه الحوادث، مشيراً إلى أنه على السائقين الالتزام بقواعد السير. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

9202220194213981647561

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

أخبار متعلقة
72019995826293561165

وفاتان بحادثين منفصلين في عمّان

9202212204152679866564

ضبط باص حمّل 30 طالباً زيادة عن الحد المقرر في عمّان

420224162144754531940

ازدحامات مرورية صباح اليوم في عمّان والسير تكشف الأسباب

1444818744bus

السير: رقابة مُشددة على حافلات نقل الطلبة

تفقد-سوائل-المركبات-780x470

السير للسائقين: تفقدوا سوائل المركبات خلال موجة الحرّ

8202222102847887135066

السير: ضبط مركبات تضع لوحات ارقام مزورة