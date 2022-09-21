تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الأبرز في حوادث السير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد المجيد زيدان، من إدارة السير المركزية، إن الحركة المرورية على بعض الطرق الرئيسية في العاصمة عمّان، تشهد نشاطاً، صباح اليوم الأربعاء.

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وبيّن زيدان، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع عدة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عن بعضها عدة إصابات.



وبيّن أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، تصادم مركبة بحافلة في منطقة خريبة السوق، و حادث تدهور آخر في شارع القدس، و حادث وقع على إشارة الشرق الأوسط.



وأضاف زيدان أن تغيير المسارب وعدم إعطاء الأولية هو السبب الأبرز في هذه الحوادث، مشيراً إلى أنه على السائقين الالتزام بقواعد السير.