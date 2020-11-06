تغيير شبكة مياه الزعتري بكلفة 330 الف دينار

الوكيل الإخباري- قال عضو مجلس محافظة المفرق عن منطقتي الزعتري والسلطة نضال الخالدي، ان نسبة الإنجاز في مشروع تغيير شبكة المياه الداخلية للاحياء العربية بمنطقة الزعتري بلغت 95 بالمئة .

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واضاف، ان المشروع والممول من مجلس محافظة المفرق بمبلغ 180 الف دينار في مراحله الاخيرة والذي يضاف الى مشروع تغيير شبكة مياه الاحياء الشرقية بقيمة مالية بلغت 150 الف دينار بتمويل من منظمة اليونيسف والذي تم الانتهاء منه بوقت سابق من العام الحالي، سيحسن من مستوى الوضع المائي بمنطقة الزعتري وعملية ضخ المياه للمشتركين.



وبين الخالدي، انه تم الإنتهاء من مشروع إعادة تاهيل وصيانة خط المياه الناقل من محطة ضخ مياه الزعتري الى منطقة الزعتري بالتزامن مع البدء بمشروع تغيير شبكة المياه الداخلية، لافتا الى ان الوضع الحالي يعتبر افضل بكثير مما كان عليه سابقا.



