تغيير موعد اعلان نتائج الشامل في المملكة

الوكيل الإخباري -

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عدلت جامعة البلقاء التطبيقية موعد إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" إلى يوم الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء.وقال الناطق الإعلامي باسم جامعة البلقاء التطبيقية احمد المناصير انه طرأ تعديل على موعد إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية ٢٠٢٢، حيث تم تأجيل الموعد المقرر لإعلان نتائج الشامل والذي أعلن عنه صباح هذا اليوم إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢ حيث سيعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة صباحا يعلن فيه نتائج هذه الدورة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام في مركز الجامعة.