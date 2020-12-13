الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-12-2020 02:05 م

تغيير وشيك على دوام الموظفين بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي أن كافة القرارات التي تتخذ حاليا في المملكة، تعتمد على تطورات الوضع الوبائي ، بما في ذلك آلية دوام موظفي القطاع العام، وكافة القرارات المتخذة بهذا الشأن خلال أزمة كورونا. 
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واشار المصدر أن مجلس الوزراء سيعيد النظر بنسبة دوام الموظفين في الجهاز الحكومي مع نهاية العام الجاري.

ووفق المصدر ان رفع نسبة الدوام ستكون تدريجية وتعتمد بشكل اساسي على تطورات الوضع الوبائي بالمملكة.

 وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض عدد الموظفين في الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة إلى الحدّ الأدنى، وتدوير الدّوام بينهم، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

 




 

 


 

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