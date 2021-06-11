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الجمعة، 11-06-2021 08:47 م

تفاؤل أردني بإلغاء الحظر الليلي خلال الأسابيع القادمة

حظر
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - ما زالت المؤشرات الإيجابية بإلغاء الحظر الجزئي "قائمة" ، نتيجة لتحسن الوضع الوبائي الراهن ، حيث تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، عدا عن زيادة الإقبال على تلقي لقاح كورونا ، وفق إحصائيات وزارة الصحة .

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الحكومة ، تعهّدت في وقت سابق بإلغاء كافة أشكال الحظر ، في حال استمرار تحسّن المنحنى الوبائي ، حيث السعي إلى وصول إلى "صيف آمن " مع التشديد على الإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقمات .

 

الأردنيون متفائلون بإلغاء الحظر الليلي خلال الأسابيع القادمة ، حتى يتمكّنوا من الاستمتاع بالاجواء الصيفيةفي ساعات المساء .

 

 

 

 

 




 

 


 

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