تفاؤل أردني بإلغاء الحظر الليلي خلال الأسابيع القادمة

الوكيل الإخباري - ما زالت المؤشرات الإيجابية بإلغاء الحظر الجزئي "قائمة" ، نتيجة لتحسن الوضع الوبائي الراهن ، حيث تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، عدا عن زيادة الإقبال على تلقي لقاح كورونا ، وفق إحصائيات وزارة الصحة .

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الحكومة ، تعهّدت في وقت سابق بإلغاء كافة أشكال الحظر ، في حال استمرار تحسّن المنحنى الوبائي ، حيث السعي إلى وصول إلى "صيف آمن " مع التشديد على الإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقمات .

الأردنيون متفائلون بإلغاء الحظر الليلي خلال الأسابيع القادمة ، حتى يتمكّنوا من الاستمتاع بالاجواء الصيفيةفي ساعات المساء .