تفاؤل أردني بالقرارات الحكومية الجديدة

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون إعلان الحكومة لقراراتها ، التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .

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ويأتي ذلك ، على وقع التفاؤل بأن يتم إلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي ، وسيتم حسم مصير "الحظرين" بعد اجتماع حكومي نيابي اليوم .

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين، بين إن الحكومة ستعقد اجتماعا اليوم في مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء واللجنة الصحية النيابية لبحث الإجراءات التخفيفية التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان وعيد الفطر .



وأشار في وقت سابق، أن اللجنة الإطارية العليا تبحث إصدار قرارات تخفيفية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل تتعلق بساعات حظر التجول وذلك على إثر التشاور مع وزارة الصحة حول الوضع الوبائي ومجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية .