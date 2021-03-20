تفاؤل بتحسّن الوضع الوبائي بالمملكة خلال أيام

الوكيل الإخباري - بعد أن سجّلت المملكة ، (5205) إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت ، حيث تمّ إجراء (27,692) فحصاً مخبريّاً ، تفاءل الأردنيون باستمرار الانخفاض بالإصابات على وقع التحذيرات الحكومية المستمرة بارتداء الكمّامات والعمل بالتباعد الجسدي .

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التفاؤل جاء بعد أن تم تسجيل قفزات بأعداد الإصابات للفيروس خلال الأيام الماضية ، الأمر الذي تسبّب بقلق شعبي وحكومي ، حيال تراجع الوضع الوبائي الراهن .

ترقّب لتطوّرات ومستجدّات المرحلة الحالية ، ودراسة التوصيات، بحذر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين ، من أجل حسر الوباء بأقل الخسائر، والتخلّص من القيود الصارمة التي باتت تؤرّق المواطنين.

واليوم عبّر مسؤول لـ"الوكيل الإخباري " عن تفاؤله ، بشأن تراجع الإصابات بكورونا خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث سيبدأ الوضع الوبائي بالتحسّن ، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

يُشار أن عدد الفحوصات المخبرية قد انخفض عما كان عليه في اليوم السابق والذي وصل إلى (38,829) فحصاً مخبريّاً، ما ادّى إلى انخفاض ملموس بأعداد الإصابات اليوم السبت.

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