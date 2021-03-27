تفاؤل شعبي بعودة الحياة تدريجيا في المملكة

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون مُستجدّات الوضع الوبائي الراهن على أمل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، الأسبوع الحالي.

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يأتي الترقّب على ضوء ما صرّح به ، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، أمس الجمعة، حيث قال " إن المؤشرات الوبائية تشير إلى أن الأسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار في الموجة الثانية من الوباء".



ولفت شركس إلى انخفاض العدد التراكمي الأسبوعي ولأول مرة منذ 8 أسابيع، حيث انخفض العدد بين الأسبوع الحالي والأسبوع السابق بأكثر من 300 حالة.



وأشار إلى انخفاض عدد الإصابات ونسبة الفحوص الإيجابية ليوم الجمعة.



ودعا شركس إلى التفاؤل بحذر وضرورة الاستمرار بالالتزام والتباعد الجسدي وعدم التجمع وحضور المناسبات واستعمال وسائل الوقاية لكسر سلسلة العدوى.



وتابع" مسيرة الوباء في الدول الأخرى تدعو للحذر حيث حصلت مفاجآت أدت إلى انتكاسة وعادت الحالات إلى الارتفاع".

ويبقى المنحنى الوبائي ، محطّ أنظار الحكومة والأردنيين، على وقع الآمال بانحسار الوباء ، خلال الفترة الراهنة، والأمل لعودة الحياة إلى مجاريها بشكل تدريجي ، خاصّة مع إقبال فصل الصيف، حيث يتمنّى الجميع التمتّع بأجواء الصيف الخلاّبة، والعودة إلى الطقوس الاجتماعية .

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