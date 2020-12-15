تفاؤل كبير وترقب حذر لعودة الحياة الى طبيعتها في المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - عاودت اصابات كورونا في المملكة الى التراجع مرة اخرى بعد ان شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات قياسية وصلت الى حاجز الـ 7 الاف اصابة في يوم واحد .

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هذا التراجع رفع من سقف التوقعات بين المواطنين بقرب الانتهاء من وباء كورونا في الوقت الذي ما زال يشعر فيه البعض بالقلق من عودة ارتفاع الاصابات مرة اخرى.

الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وعلى لسان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات طمأن المواطنين واكد ان الوضع الوبائي في تحسن مستمر وان القادم افضل خاصة مع اقتراب وصول اول دفعة من لقاح ضد فيروس كورونا الذي سيحد من انتشار الوباء بشكل كبير .

وفي ظل هذه التصريحات التي يصفها البعض بالمتفائلة سطرت المملكة انجازا طبيا بوقت قياسي حيث تم تجهيز عدد من المستشفيات الميدانية للتعامل مع اخطر السيناريوهات التي قد تحدث .

ويتطلع المواطنون مع اقتراب دخول العام الجديد الى عودة الحياة الى طبيعتها بعد اشهر طويلة من القلق والتوتر في ظل انتشار فيروس كورونا وتاثيره على مختلف جوانب الحياة .



