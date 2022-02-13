تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 4640.941 طن، توزعت على 2676.870 طن خضار، 1664.685 طن فواكه، و299.386 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 473.436 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 70 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 8 إلى 25 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش.



وارتفع سعر الكيلو لليمون حيث بلغ من 30 إلى 70 بالإضافة إلى الموز البلدي من 40 إلى 70.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:



