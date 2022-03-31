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الخميس، 31-03-2022 07:43 ص

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3003.048 طن، توزعت على 2027.747 طن خضار،794.604طن فواكه، و 180.697 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 331.348 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 60 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 30 إلى 60 قرش، خيار من 35 إلى 60 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:


 


 




 

 


 

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