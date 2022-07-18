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الوكيل الاخباري
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الإثنين، 18-07-2022 08:58 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً الاثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3671.863 طن، توزعت على 2312.019 طن خضار،1177.206 طن فواكه، و 182.638 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2110.674 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 5 إلى 10 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 16 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

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