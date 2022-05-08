الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 08-05-2022 12:25 م

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3309.154 طن، توزعت على 2278.328 طن خضار،756.391 طن فواكه، و 274.435 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 160.008طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد :




 




 

 


 

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