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الإثنين، 25-04-2022 09:32 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الإثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 3242.744 طن، توزعت على 2387.836 طن خضار،622.482 طن فواكه، و 232.426 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 270.461طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين :

 



 




 

 


 

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