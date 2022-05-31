الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 31-05-2022 08:42 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3704.792 طن، توزعت على 2788.567 طن خضار،758.146 طن فواكه، و 158.080 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1481.509 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 15 إلى 40 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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