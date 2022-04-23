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السبت، 23-04-2022 09:53 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5312.350 طن، توزعت على 3133.200 طن خضار،1888.923 طن فواكه، و 1098.421 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1098.421طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 15 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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